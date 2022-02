ORSATO, Con lui ACF non vince in casa da 10 anni

Si respirerà aria d’Europa sabato sera allo stadio Franchi ed è forse per questo motivo che, per quello che è di fatto un vero scontro diretto per i piani alti della classifica, l’AIA ha scelto di inviare Daniele Orsato per dirigere il match tra Fiorentina e Lazio, in programma il 5 febbraio alle 20:45. Un fischietto, dunque, di lungo corso e non è un caso che i precedenti tra Orsato e i due club siano davvero tanti.

Sono in tutto 38 gli incroci tra il direttore di gara e i viola, così ripartiti: 9 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte. Va invece meglio il bilancio per quanto riguarda i biancocelesti, con 17 vittorie, 15 pari e 11 ko nei 43 precedenti. Orsato dirigerà per la quinta volta una sfida con Fiorentina e Lazio protagoniste, con uno score che fin qui è molto equo: un successo dei viola (1-0, il 22 marzo 2008), due pareggi (0-0 il 6 ottobre 2013 e il 10 marzo 2019, 1-1) e una vittoria della Lazio (1-0, il 7 ottobre 2018). In casa contro la Lazio, con Orsato a dirigere, i viola non hanno tuttavia mai perso.

Va anche detto, però, che con Orsato la Fiorentina non vince in assoluto una partita dal 14 dicembre 2014 (successo per 4-1 al Manuzzi contro il Cesena) mentre al Franchi addirittura i tre punti mancano dal 7 ottobre 2012 (vittoria per 1-0 sul Bologna). Orsato dirigerà per la prima volta in questa stagione la Fiorentina, mentre ha già diretto quest’anno la Lazio in una occasione, quando la formazione di Sarri ha perso 4-0 allo stadio Maradona contro il Napoli. La speranza dei viola è quella di bissare il risultato ottenuto dalla squadra di Spalletti lo scorso 28 novembre.