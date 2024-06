NZOLA VERSO L'ADDIO. UN FEELING MAI NATO, I PIANI VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di M'Bala Nzola è altamente difficile che possa essere a Firenze dopo l'estate. La Fiorentina dopo i primi colloqui con Raffaele Palladino ha scelto di mettere in conto la cessione dell'attaccante angolano con il quale il feeling non è mai scoccato, tra "problemi personali" che lo hanno messo fuori dai convocati a più riprese e numeri che lo hanno fatto sembrare più un centrocampista che la punta che doveva far finalmente dimenticare Vlahovic e dare così alla squadra viola quello sprint in attacco che sarebbe stato fondamentale nel finale di stagione.

I piani viola per Nzola

Difficile pensare ad una cessione che possa creare una vera plusvalenza per l'attaccante anche se la Fiorentina ha messo sul giocatore un prezzo sopra i 10 milioni, considerando che si tratta di una punta nel pieno della sua maturità calcistica. Diversi club si erano già fatti avanti a gennaio quando fu lo stesso giocatore a dire no ad altre opzioni, difficile che stavolta Nzola si metta di traverso in caso di offerta congrua. Sia all'estero che in Italia restano ancora molte le squadre interessate anche perché il club viola potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato a determinate condizioni, magari proprio ad una cifra che possa permettere di rientrare dell'investimento. I procuratori del giocatore sono già al lavoro per trovare una soluzione, magari prima dell'inizio del ritiro anche se con tutta probabilità ci vorrà del tempo prima di trovare quella giusta.

Un attacco da rifondare

Sarà di nuovo rivoluzione in attacco dunque per la Fiorentina. Perché al di là del fatto che con l'arrivo di Palladino ci potrebbe essere anche un cambio tattico che porti due punte a giocare insieme, il ruolo di Beltran è ancora tutto da definire e quello di Nzola sembra sempre più lontano da Firenze. Un attaccante o forse due potrebbero quindi arrivare dal mercato e far ripartire la macchina del gol che in questi anni, a Firenze, sembra essersi inceppata.