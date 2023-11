NZOLA, Ormai è un caso: i numeri dell'attaccante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

M'Bala Nzola è ormai diventato un caso. Le sue prestazioni deludenti sono sotto gli occhi di tutti e, giunti al dodicesimo turno di Serie A, il solo gol siglato al cospetto del Cagliari suona come un campanello d'allarme. Da sottolineare perdipiù che Nzola risulta secondo tra coloro che perdono più palloni in Serie A: 21 a pari merito con Lorenzo Colombo del Monza e Matteo Cancellieri dell'Empoli. CLICCA QUI per l'articolo completo di FV.