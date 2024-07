NZOLA, CONTESO DA LECCE E CAGLIARI: LA SPUNTERÀ CHI OFFRE IL RISCATTO PIÙ ALTO?

FirenzeViola.it

Le scelte della Fiorentina e di Raffaele Palladino per la tournée in terra inglese hanno sancito la separazione con M'Bala Nzola. La mancata convocazione in Inghilterra, infatti, ha significato che all'attaccante angolano non sarà data una seconda occasione dopo la deludente stagione finita con appena 7 gol in ben 47 presenze. L'attaccante nei giorni scorsi è volato a Parigi per motivi familiari e per ora la Fiorentina resta in attesa dell'offerta giusta.

In Serie A Cagliari e Genoa hanno mosso i primi passi ma ancora nulla di concreto. L'attaccante fa gola al club sardo, anche se per il momento lo stipendio attuale (1,5 milioni l'anno) spaventa non poco il Cagliari. Il centravanti angolano è un caso spinoso perché Pradè vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre le formazioni più interessate non sembrano disposte ad andare oltre il prestito. I sardi, che vogliono vendere Gianluca Lapadula, avranno bisogno di un sostituto: il profilo di M'Bala Nzola stuzzica. L'operazione potrebbe concretizzarsi soprattutto se la Fiorentina dovesse contribuire all'ingaggio oneroso. Che rimane il nodo cruciale della trattativa. L'allenatore Nicola infatti lo conosce bene e gradirebbe l'arrivo dell'attaccante angolano nonostante una stagione a Firenze non positiva.

Attenzione, però, sullo sfondo a Genoa e Lecce. I liguri, che in caso di cessione di Retegui potrebbero avere spazio salariale per prendere subito l'ex Spezia, seguno anche altri profili e, ad ora, Nzola resta un piano B. Continuano anche i dialoghi tra Lecce e Fiorentina. La trattativa non è mai decollata verso una fumata bianca ma non è nemmeno rimasta bloccata in uno stallo, perché l’angolano che a Firenze non sente più l’adeguata fiducia gradirebbe la destinazione salentina per rilanciarsi. Pradè vorrebbe far partire l'attaccante attraverso una cessione a titolo definitivo, aspetto questo che non combacia con interessi e obiettivi del Lecce. I pugliesi sarebbero disposti ad offrire un accordo di prestito ai gigliati, ed il punto d’incontro potrebbe consistere in cifre e clausole di riscatto. Bisognerà vedere chi tra Cagliari e Lecce si muoverà prima e meglio.