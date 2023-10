NUOVI E VECCHI ESUBERI

FirenzeViola.it

L'ottima partenza della Fiorentina in campionato, è figlia anche delle prestazioni di alcuni giocatori che sembravano a un passo dall'addio e che poi sono rimasti per rilanciarsi in maglia viola. L'evoluzione del mercato in uscita, in vista della sessione invernale, era decisamente imprevedibile al 1° settembre, mentre ora diverse storie sembrano essere state riscritte.

Dopo 12 partite in totale, si può iniziare a tirare le fila. Si può iniziare a prevedere le mosse di gennaio, soprattutto si può valutare quali calciatori potrebbero essere messi tra i potenziali partenti e quali, dopo essere stati esuberi estivi, hanno cambiato il corso del proprio destino fiorentino.

Facile iniziare da Lucas Martinez Quarta. Era il nome che tutti avrebbero sacrificato per avere un difensore in più ad agosto. Lo avrebbe salutato volentieri anche Italiano, che chiedeva un difensore di piede mancino. Ora invece è uno degli intoccabili. Si è rilanciato grazie alle proprie qualità ma anche grazie all'ottimo lavoro del tecnico, che ha messo da parte le pretese estive per riqualificare un patrimonio che sembrava essere andato perduto e che invece ora potrebbe addirittura iniziare a intavolare una trattativa per rinnovare.

In estate, prima che partisse Amrabat, anche Duncan era stato tra i nomi dei potenziali esuberi. Ora è un protagonista come forse non lo era mai stato da quando è arrivato a Firenze. Anche per lui, si parlerà presto di un potenziale rinnovo. Una doppia rivincita anche per lui.

Niccolò Pierozzi invece, era promesso sposo dello Spezia. Nell'affare Nzola rientrava anche la sua cessione in prestito a gennaio. Ma l'infortunio di Dodo e i tempi lunghissimi del suo rientro, potrebbero cambiare il destino del terzino destro. Se dovesse rispondere positivamente all'ormai prossimo rientro in squadra, difficilmente verrebbe ceduto. Numericamente altrimenti da quella parte potrebbe esserci più di un guaio per il mister.

Chi invece è rimasto e che invece a gennaio potrebbe finire nella lista dei partenti è Sottil. Inutile girarci intorno, dopo l'ennesima occasione non sta rendendo secondo le aspettative. La lista dei cresciuti del vivaio verrebbe ulteriormente spolpata in caso di suo addio, ma non si può fare i conti solo con le liste. Italiano in quel ruolo potrebbe chiedere un giocatore con spiccate qualità offensive, anche in termini di gol e lui diventerebbe il primo esubero da piazzare. Magari anche una pedina di scambio di un certo livello.

Gli altri potrebbero rimanere tutti, ovviamente a meno che non dovesse arrivare qualche offerta pazza di metà stagione. In quel caso ogni proposta verrà valutata seriamente. Ma molto dipenderà anche dalla posizione in classifica. In caso di corsa per qualcosa di realmente inatteso a inizio stagione, anche le eventuali super offerte potrebbero essere rispedite al mittente.