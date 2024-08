NON SOLO NICO. LE 10 OPERAZIONI (PIÙ 1) IN USCITA CHE DEVE FARE LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'arrivo di David De Gea e con la fumata bianca definitiva per Amir Richardson sempre più vicina, la Fiorentina potrebbe tornare a concentrarsi sul mercato in uscita e a risolvere alcune questioni spinose. A poco più di tre settimane dal gong che sancirà la fine del calciomercato estivo, Pradè e Goretti dovranno trovare una soluzione per almeno 10 giocatori: uno su tutti Nico Gonzalez.

LE QUESTIONI PIU' SPINOSE - Partiamo dai due giocatori che più di tutti hanno i riflettori accesi su di sé: Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat. L'avventura dell'argentino a Firenze è ormai a i titoli di coda, con la Torino bianconera e il Newcastle sullo sfondo. Un'operazione che tuttavia è legata anche a quella per Gudmundsson, al momento in stand-by. Nel frattempo il numero dieci, tornato ad allenarsi da qualche giorno al Viola Park, non è stato convocato per l'amichevole di domani contro il Friburgo. Chi ci sarà in Germania è Sofyan Amrabat, che sui social continua a strizzare l'occhio al Manchester United, ma che in Turchia sembra aver scatenato un derby di mercato tra Fenerbahce e Galatasaray.

LA SITUAZIONE PORTIERI - Altra questione delicatissima è quella legata ai portieri. Con l'arrivo di De Gea sembra non esserci più particolare spazio per Pietro Terracciano. L'ipotesi più accreditata è quella di un trasferimento a Monza (in cerca di un nuovo estremo difensore dopo il mancato accordo con Keylor Navas), ma occhio anche ad una permanenza come riserva di lusso. Chi è in uscita è invece Oliver Christensen, che in questo anno non ha convinto nessuno.

GLI ESUBERI - Ci sono poi una serie di calciatori che, chi più e chi meno, potrebbero non essere più alle latitudini di Bagno a Ripoli il primo settembre. Palladino ha sempre considerato Barak un jolly prezioso, da poter utilizzare sia in mediana che sulla trequarti; ciò nonostante, il ceco è reduce da un pessimo pre-campionato e se il Cagliari - che lo segue dallo scorso gennaio - dovesse tornare a bussare alla porta di Pradè, non è da escludersi un addio. Se ad inizio luglio una loro cessione sembrava certa, ogni giorno che passa potrebbe avvicinare Ikoné e Kouamé alla permanenza a Firenze. Il francese ha respinto tutte le avances qatariote, ma la nuova offerta in arrivo chissà che non possa essere quella buona. L'ivoriano, che viene da una serie di amichevoli positive, potrebbe essere trattenuto come ricambio di Moise Kean. Infine, dovrebbero salutare anche Brekalo, Sabiri e Infanino.

NZOLA IL PROSSIMO AI SALUTI - C'è poi, infine, Mbala Nzola, ormai prossimo al trasferimento al Lens, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Per lui prestito annuale con diritto di riscatto per il club francese a 10 milioni (QUI la news)