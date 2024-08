DALLA FRANCIA, Visite mediche per Nzola al Lens

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

M'Bala Nzola è pronto per una nuova avventura. Dopo aver lasciato Firenze nelle scorse ore, l'angolano è volato in Francia, dove sta per firmare col Lens. Footmercato riporta come l'attaccante sia in procinto di effettuare le visite mediche col club di Ligue1, con cui è pronto a legarsi temporaneamente, con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a 10 milioni. Dopo un'estate da separato in casa, Nzola è vicino a salutare la Fiorentina, almeno per il momento.