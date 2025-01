NON CI SONO COSE POSITIVE. PALLADINO VACILLA E IL MERCATO NON PARTE

Mi verrebbe di suggerire al nostro allenatore di non connettersi ai social, di non guardare tv locali, di non leggere i siti perché se pensa cha la negatività nella Fiorentina la porta chi sottolinea le cose che non vanno, chi si arrabbia per questo periodo nefasto, chi non è accondiscendente e in cerca di like, secondo una sua illuminata disamina sui tifosi, gli verrà il fegato amaro a sentire quello che il popolo viola pensa di lui e chissà come passerà questi giorni dopo l’uscita dal Franchi fra i fischi e le invettive sacrosante della Curva. Tutte le volte che penso “stavolta vinciamo e riprendiamo la strada giusta” il mio ottimismo viene frantumato da una squadra che non riconosco più, da un gruppo che pare la brutta copia di quello che aveva vinto otto gare di fila, da una situazione che si fa sempre più pesante anche se la Viola rimane ancora al sesto posto in classifica. Penso che questa posizione sia ancora, forse, l’unico salvagente per il Mister.

La partita di ieri contro il Torino è stata imbarazzante soprattutto se si pensa che abbiamo giocato per un’ora con un uomo in più e venivamo dalla pessima figura rimediata col Monza al quale, fra l’altro, abbiamo regalato 4 dei suoi 13 punti di questo campionato. Era fondamentale vincere, in campo sono scesi anche il nuovo arrivato, e unico per ora oltre a Valentini già prenotato da mesi, Folorunsho e Gudmundsson, tanto reclamato, ma non siamo riusciti lo stesso ad incidere e al bel gol di Kean è seguita nel secondo tempo la “bischerata” di giornata che ha consentito al Toro di pareggiare.

Mi dispiace sottolineare di nuovo il momento non certo propizio di Comuzzo, che anche ieri ha fatto un arrosto indirizzando una palla moscia verso Adli che si è fatto anticipare da Gineitis che è andato poi al gol dell’1-1. Cosa altro attende il Mister a dare qualche giorno di tregua al giovane centrale? Cosa gli ha combinato Pongracic per non schierarlo mai? Figurati se non capisco le antipatie, ma nel calcio devi pensare al bene della squadra e anche al tuo, se sei intelligente, perché se la Fiorentina va bene sei bravo anche te altrimenti ti ritrovi bersagliato da “brutta gente” che si arrabbia all’ennesima prestazione deludente. Troppo spesso il buon Palla si dilunga in complimenti e smielature verso i sostenitori gigliati, questo però non toglie che ci siamo stufati di vedere questo scempio.

Mi deve poi dire Palladino quali sono le “tante cose positive” che è riuscito a vedere nel lunch time di ieri perché ho difficoltà ad intravederne. Posso dire che ho apprezzato la prima da titolare di Folorunsho e il ritorno finalmente al gol di Kean, qualche accenno di Gud ma sinceramente poco altro e ci sono, come troppo spesso ultimamente, molti dubbi su alcune scelte tecniche, Non può certo passare come positivo il fatto che si sia giocato un secondo tempo di contenimento, di gestione anche se non proprio ottimale perché siamo riusciti a far pareggiare l’avversario che ha inoltre finito la gara in attacco. In superiorità numerica non ci sono state azioni che ci abbiano avvicinato al secondo gol, nessuna occasione per chiudere la gara con una vittoria.

Le scuse stanno a zero, come il bla bla bla che si continua a fare sul mercato, che pare tutto tranne che attivo, e sulla fiducia al tecnico. La piazza è abbondantemente schierata per l’esonero, io ho ancora qualche perplessità soprattutto legata al possibile sostituto, ma urge correre ai ripari perché tutti sono colpevoli di questa involuzione viola. I calciatori sembrano scarichi sia di testa che fisicamente, l’allenatore non riesce a trovare il bandolo della matassa, la società parla per voce dei suoi Direttori e la fiducia al Mister pare momentaneamente confermata.

Sono di nuovo a sollecitare un intervento diretto del Presidente perché è troppo facile fare i complimenti quando i ragazzi vincono ma è importante anche farsi sentire quando ci sono delle criticità anche perché mi pare che non ci sia nessuna figura in grado di tirare le fila. Pradè ha fatto varie sparate, ha fatto capire come la pensa sull’operato di Palladino ma mi chiedo se stia lavorando per dargli nuovi calciatori che possano aiutarlo. Ci troveremo pure stavolta agli ultimi minuti del mercato a prendere quel che resta?

La Signora in viola