NELA, Commisso? Speriamo abbia voglia di spendere

L'ex difensore Sebastiano Nela ha parlato a margine del premio Renato Cesarini, andato in scena ieri sera. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Nessuno si aspettava che la Fiorentina si potesse giocare all'ultima la permanenza in A. E' strano il calo che ha avuto questa squadra da un girone all'altro, anche se certe cose possono capitare. Commisso? Non so che tipo di passione possano avere gli americani nel calcio, in questo caso sono italo-americani e quindi la passione dovrebbero averla... (ride, ndr). Poi tutto dipende dal loro intervento dentro la società: se sono alla gestione è una cosa, se si vuole investire è un'altra. Speriamo, se è vero, che Commisso abbia la voglia di spendere qualche soldo in più e magari di portare la Fiorentina in una posizione di classifica diversa dalla stagione appena conclusa, puntando ad obiettivi differenti".