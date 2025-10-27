Moviola, per il Corr. Sport giusto non dare rigore sul contatto Sabiri-Bernardeschi

vedi letture

Il 2-2 del Franchi tra Fiorentina e Bologna è stata una sfida pesantemente condizionata, soprattutto nella ripresa, dagli episodi arbitrali. Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna ha analizzato la prestazione dell'arbitro Federico La Penna e del Var Paterna. Questo il suo giudizio sugli episodi più controversi della sfida come il contatto tra Sabiri e Bernardeschi nell'area di rigore gigliata, il successivo fallo di mano del numero 10 felsineo sulla sforbiciata di Kean e il secondo cartellino giallo per Holm: Bernardeschi cade, contatto con Sabiri minimo, nessun rigore, corretto. Holm su Fortini il ripartenza, secondo giallo obbligato. Tiro di Kean, Bernardeschi ha il destro lontano dal corpo: OFR (la seconda) e rigore. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per l'articolo completo:

La moviola del CorSport: non c'è il rigore su Bernardeschi, ma La Penna prende comunque 5