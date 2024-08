MORENO, Atteso in Italia. La percentuale sulla rivendita...

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di pietro.lazzerini

Matias Moreno è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore classe 2003, in campo con il Belgrano anche lunedì contro il Gimnasia, sarà in Italia nelle prossime ore, al massimo venerdì mattina, ed è stato preso dal club argentino per 5 milioni di euro con il 10% sulla futura rivendita.

Il giocatore firmerà un contratto quinquennale con la Fiorentina a 400mila euro l'anno. Terzo di destra, Moreno sembra funzionale al modulo di Palladino, appena ovviamente si integrerà nel calcio italiano e servirà a spostare definitivamente Kayode come vice Dodo, sorprese delle ultime ore di mercato a parte, vista l'offerta del Brentford per il terzino viola.