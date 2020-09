MORELOS, Alla scoperta di El Bufalo che intriga

Secondo quanto riportato da alcuni portali stranieri, la Fiorentina si sta muovendo per Alfredo Morelos, attaccante colombiano che milita nei Glasgow Rangers. Oltre ai viola Morelos avrebbe anche altre estimatori in Europa, ma i viola ci starebbero pensando seriamente, in aggiunta agli altri tanti nomi che si fanno ogni giorno. Ma andiamo a conoscere meglio questo attaccante classe 1996 nato a Cereté in Colombia e cresciuto calcisticamente a Medellin. La sua carriera ha una svolta quando nel 2016 si trasferisce in Finlandia all'Hjk Helsinki dove segna ben 27 gol in due stagioni. Viene successivamente acquistato in Scozia dai Rangers per circa un milione di sterline. Al primo anno in maglia Rangers, Morelos segna con una buona continuità chiudendo la stagione a quota 18 reti in 43 presenze. Nella scorsa annata Morelos ha segnato ben 29 reti di cui ben 14 in Europa League e 12 in campionato. Attualmente con la maglia dei Rangers ha segnato 45 gol in 88 partite totali giocate nella Premiership scozzese.

Soprannominato El Bufalo dai tifosi di Glasgow, che lo indicherebbe come un giocatore prettamente fisico e poco aggraziato, pur presentandosi così, Morelos riesce ad collegare anche un'ottima corsa e molto movimento. Ma forse il soprannome nasce anche dal suo carattere facilmente irascibile condito da qualche espulsione e qualche episodio poco gradevole all'interno del terreno di gioco. La presenza di Steven Gerrard, allenatore del club, lo ha aiutato molto e adesso l'attaccante sembra essere passato ad una versione più tranquilla del suo carattere. Tant'è che forse uno dei più grossi ostacoli, fino ad ora, nella sua carriera, è stato proprio questo carattere complicato che a volte ha intaccato sulle sue prestazioni.