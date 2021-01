Il nome di Tofol Montiel potrebbe diventare caldo per il Cosenza in Serie B, ma per ora la trattativa è ferma. Come raccolto da FirenzeViola.it lo spagnolo è un profilo che piace ai calabresi che però stanno facendo delle valutazioni e ancora devono fissare un incontro con la Fiorentina per discutere l'operazione. Montiel-Cosenza è un'operazione possibile, ma al momento piuttosto fredda.