MONDIALI, Viola: chi va, chi no e chi spera ancora

I Mondiali in Qatar per ora si coloreranno di viola solo quando scenderanno in campo Argentina e Uruguay, che si sono già qualificate. Lucas Quarta, Nico Gonzalez e Lucas Torreira ad ora infatti sono gli unici tre rappresentanti sudamericani della Fiorentina in Qatar, al netto del mercato estivo e in attesa del Cile di Pulgar che stanotte proverà a battere l'Uruguay per sperare poi che gli incastri delle altre concorrenti gli diano quest'improbabile qualificazione

Per quanto riguarda i club europei già qualificata la Serbia di Milenkovic, Nastasic e Terzic (giocherà comunque con la Danimarca alle 18), mentre la Polonia di Piatek e Dragowski deve passare per la finale playoff (dopo l'esclusione della Russia dalla semifinale) con la Svezia, che nel 2018 aveva fatto lo sgambetto all'Italia.

Come è noto la Nazionale azzurra è uscita di scena anche in questa edizione, nonostante l'ultima e inutile partita (amichevole) che dovrà giocare contro la Turchia e nella quale, probabilmente, scenderà in campo anche il viola Biraghi invece in tribuna con la Macedonia del Nord. Il terzino viola, già sfortunato nel non potersi fregiare del titolo di campione d'Europa visto che non era rientrato nella spedizione, perde così l'occasione anche di questa esperienza unica per un calciatore come quella di giocare i Mondiali.

Nel limbo anche l'unico giocatore africano ancora in corsa, dopo leliminazione della Costa d'Avorio del viola in prestito Kouame: il Marocco di Amrabat deve infatti giocare il ritorno dei playoff, fortunatamente in casa, con il Congo (finito 1-1 all'andata).