MOENA, I viola ritrovano i tifosi: applausi e confronto

La giornata a Moena è stata caratterizzata anche dalla grande partecipazione dei tifosi della Fiorentina: in occasione del primo vero weekend di ritiro e a ridosso dell'amichevole di domani (calcio d'inizio ore 17) tanti tifosi hanno raggiunto la Val di Fassa per seguire la squadra ed incitare giocatori ed il nuovo allenatore. Dopo la tensione della scorsa annata, il tifo viola si schiera dalla parte di Italiano ed i suoi, un clima decisamente diverso rispetto a quello degli ultimi tempi, documentato da video e foto dell'inviato di FirenzeViola.it a Moena. Tifosi come marcia in più sì, ma non solo: nel pomeriggio c'è anche stato spazio per un colloquio tra supporters e squadra: "Questo è l'anno zero, i due anni precedenti ormai sono passati" è stato uno dei concetti scanditi ai giocatori, ai quali sono stati indicati Daniel Niccolini (vice di Italiano) e Lorenzo Venuti come punti di riferimento in quanto a fiorentinità e senso d'appartenenza.

Clicca qui per l'articolo completo: A MOENA L'ULTIMO TASSELLO: IL TIFO SI RIPRENDE LA VIOLA