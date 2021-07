A MOENA L'ULTIMO TASSELLO: IL TIFO SI RIPRENDE LA VIOLA

Una risposta chiara anche da parte del tifo: Firenze è al fianco della sua squadra, ora più che mai. Nel processo di ripartenza della Fiorentina targata Italiano, che sta dando i suoi primi frutti sul piano del gioco, mancava soltanto il tassello dei tifosi che oggi - in occasione del primo vero weekend vero di ritiro (e con la seconda amichevole alle porte) - hanno raggiunto in massa Moena per seguire il lavoro della squadra, sempre più calata nella nuova realtà del 4-3-3, e per manifestare il sostegno dal vivo al gruppo dopo oltre dodici mesi di assenza dallo stadio.

L’appoggio della Curva Fiesole per Vlahovic e compagni è stato limpido ed incondizionato: dopo momenti di alta tensione che si erano registrati nella coda della passata stagione (dove anche prima della sfida contro la Juventus l’invito della tifoseria organizzata era stato quello di salvare la Fiorentina e poi andarsene, in un faccia a faccia vecchio stampo che però aveva dato i suoi frutti), oggi il clima che si respira attorno al gruppo è del tutto cambiato: "Questo è l'anno zero, i due anni precedenti ormai sono passati" è stato uno dei concetti scanditi ai giocatori, ai quali sono stati indicati Daniel Niccolini (vice di Italiano) e Lorenzo Venuti come punti di riferimento in quanto a fiorentinità e senso d'appartenenza.

Una forte iniezione di fiducia e di vicinanza: e questo nonostante la rosa che è salita in Val di Fassa sia per gran parte la stessa che ha concluso l’ultimo campionato a quota 40 punti. In attesa che anche la società faccia la sua parte sul mercato e tenga fede al suo progetto di crescita dopo due anni di alti e bassi (l’acquisto-boom di Gonzalez unito al rinnovo più vicino di Vlahovic sono già risposte molto incoraggianti), il punto di partenza che è stato sancito oggi fa davvero ben sperare. E fa capire che la ripartenza della Viola è sempre più vicina.