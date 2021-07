MOENA, Domattina la partenza. I convocati…

La Fiorentina ha concluso oggi il suo ritiro e i primi allenamenti al centro sportivo viola visto che domattina partirà alla volta di Moena. I viola staranno in Trentino fino al 31 luglio, dove proseguiranno la preparazione e disputeranno quattro amichevoli. I convocati dovrebbero essere quelli chiamati da Italiano per il raduno iniziale, almeno così vien da dedurre in assenza di una lista convocati per Moena non comunicata alla stregua, d'altronde, dell’avvenuto rinnovo di Pradè. Da segnalare che non si aggregherà al gruppo Zurkowski, promesso sposo all'Empoli. La squadra verrà seguita dal direttore generale Joe Barone.