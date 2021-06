MOENA, Domani al Benatti sopralluogo delle autorità

Lavori in corso per il ritiro di Moena a meno di un mese dalla partenza. Sono ore decisive per capire se ipotrà essere un ritiro normale a livello di ospitalità dei tifosi che già stanno prendendo gli alberghi della Val di Fassa d'assalto. La Fiorentina vuole però capire quanti e con quali misure di sicurezza ne potrà ospitare al villaggio viola (per il quale l'ok c'è già stato la scorsa settimana) e sugli spalti del campo sportivo Cesare Benatti. La Provincia autonoma di Trento è diventata anche zona bianca e si spera dunque di poter ospitare tanti tifosi. Proprio per questo motivo domani le autorità competenti a decidere saranno al campo per un sopralluogo e appunto la decisione su capienza e modalità di accesso.