Mirino sul Como. Dopo il riposo ecco la ripresa: Fiorentina in campo verso domenica
Dopo un parziale stacco per ricaricare le batterie e ritrovare lucidità, la Fiorentina torna al Viola Park e ricomincia a lavorare in vista del match col Como - in programma domenica al Franchi, ore 18 -. Il tecnico Pioli aveva concesso qualche ora libera ai suoi giocatori dopo la debacle col Napoli e la sua squadra si ritroverà oggi pomeriggio al centro sportivo di Bagno a Ripoli, per la prima seduta d'allenamento in ottica della sfida contro la formazione di Fabregas.
FirenzeViolaFemminile: La Fiorentina batte il Genoa ma esce dalla Women’s Cup. Vietato snobbare il campionato
Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccolidi Angelo Giorgetti
1 Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
3 Dilaga il malcontento a Firenze, ma Pioli è sereno. Tuttosport: "Lavora per riprendere la scalata"
Nicolussi in regia e Fazzini trequartista, Pioli se li gioca col Como. CorSport: "Le scelte con Gud"
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
