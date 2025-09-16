Mirino sul Como. Dopo il riposo ecco la ripresa: Fiorentina in campo verso domenica

Mirino sul Como. Dopo il riposo ecco la ripresa: Fiorentina in campo verso domenica
Dopo un parziale stacco per ricaricare le batterie e ritrovare lucidità, la Fiorentina torna al Viola Park e ricomincia a lavorare in vista del match col Como - in programma domenica al Franchi, ore 18 -. Il tecnico Pioli aveva concesso qualche ora libera ai suoi giocatori dopo la debacle col Napoli e la sua squadra si ritroverà oggi pomeriggio al centro sportivo di Bagno a Ripoli, per la prima seduta d'allenamento in ottica della sfida contro la formazione di Fabregas.