MILENKOVIC, NAPOLI PISTA FREDDA. JUVENTUS E INTER, AL MOMENTO, SONO AVANTI

La cessione di Kalidou Koulibaly obbligherebbe il Napoli ad un investimento importante in difesa per rimpiazzare il senegalese, calciatore in grado di fare la differenza nella difesa partenopea. Tra i profili esaminati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli c'è sicuramente anche quello di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che vorrebbe provare a fare il salto di qualità in una big del calcio italiano. Il prezzo del serbo si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma su di lui non c'è solo il club di De Laurentiis perché, come noto ormai da tempo, anche Juventus e Inter hanno messo gli occhi sul classe '97 per ovviare alle possibili partenze di Matthijs de Ligt e Milan Skriniar.

Le probabilità che l'ex Partizan Belgrado possa finire al Napoli al momento non sono alte, mentre i nerazzurri sono in pole position, seguiti subito a ruota dai bianconeri, che non molleranno certamente la presa. Barone ha assicurato che farà di tutto per trattenerlo, ma, qualora arrivasse un'offerta concreta in grado di soddisfare società e giocatore, la sua partenza sarebbe inevitabile. L'arrivo dell'amico Jovic e la costruzione di una squadra sempre più competitiva potrebbero anche orientarlo ad accettare un altro rinnovo di contratto, ma la tentazione di lasciare i viola c'è ancora, malgrado sia necessario aspettare ancora un po' di tempo per avere una situazione più delineata.