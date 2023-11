MILENKOVIC, Le voci di mercato e i sostituti ma prima...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prendono sempre più corpo le voci di mercato intorno a Nikola Milenkovic che, anche se non sta attraversando il suo momento migliore, è un punto fermo della difesa viola sul quale avrebbe messo gli occhi la Roma. Ecco che allora la Fiorentina si guarda intorno e ci sono tre nomi sul taccuino dei dirigenti gigliati. Il primo è quello di Arthur Theate, belga classe 2000, ex Bologna, che ha da poco rinnovato con il Rennes, ma che non ha mai negato la sua voglia di rimettersi alla prova nella nostra Serie A. Il secondo, è invece il classe 2003 del Basilea Finn van Breemen. Il terzo, infine, è Jakub Kiwior, ex Spezia che all’Arsenal sta trovando pochissimo spazio. (LEGGI QUI)

Ma il mercato può aspettare: intanto Milenkovic in Nazionale ha festeggiato la qualificazione agli Europei del prossimo anno e domani è pronto a rituffarsi negli impegni viola anche perché a Milano ci sarà bisogno di lui, visto che Ranieri è squalificato e i sudamericani torneranno non prima di giovedì (LEGGI ANCHE QUI).