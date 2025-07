Bernabè primo della lista ma non il solo: occhio a Rios, Traorè e Frendrup

La Fiorentina ha individuato in Adrian Bernabé la sua prima scelta per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Parma avrebbe fissato il prezzo del giocatore a non meno di 20 milioni di euro. In passato, il club viola aveva manifestato interesse anche per Simon Sohm, centrocampista svizzero di 24 anni, per il quale aveva effettuato alcuni sondaggi. In quel caso, la valutazione era più contenuta: intorno ai 10-12 milioni. Tuttavia, l’attenzione della società toscana si è ora concentrata su Bernabé, e l’intenzione è quella di verificare se ci siano margini per avviare una trattativa concreta con il Parma. Restano valide anche altre opzioni sul tavolo: Richard Rios, Hamed Traorè e Morten Frendrup.