SERBIA, Pareggia e va a Euro2024. 90' per Milenkovic

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per la prima volta nella sua storia, la Serbia è all'Europeo. Il verdetto l'ha dato il campo, con la nazionale di Nikola Milenkovic - in campo per tutta la gara - che ha pareggiato contro la Bulgaria per 2-2. In virtù della sconfitta del Montenegro, i serbi chiudono il girone di qualificazione al secondo posto e vanno diretti a Germania 2024. Con loro, grazie al primo posto nel raggruppamento, c'è l'Ungheria.