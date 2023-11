GAZZETTA, Tre nomi in caso di affondo per Milenkovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Parla addirittura di “mini rivoluzione” la Gazzetta dello Sport, che tra le proprie pagine scrive che la Fiorentina in difesa a gennaio non si farà trovare impreparata, soprattutto se l’interesse della Roma per Milenkovic dovesse farsi più concreto.

Al momento sarebbero tre i nomi sul taccuino dei dirigenti gigliati. Il primo è quello di Arthur Theate, belga classe 2000, ex Bologna, che ha da poco rinnovato con il Rennes, ma che non ha mai negato la sua voglia di rimettersi alla prova nella nostra Serie A. Il secondo, è invece il classe 2003 del Basilea Finn van Breemen. Il terzo, infine, è Jakub Kiwior, un giocatore che conosce la serie A avendo militato nello Spezia e che all’Arsenal sta trovando pochissimo spazio (quattro presenze in campionato per un totale di 182 minuti).

Non sarà però facile convincere Vincenzo Italiano a privarsi di quello che per lui finora è stato un vero e proprio punto fermo: giocatore impiegato maggiormente nella rosa viola con un totale di 1.423 minuti, superiore anche a Terracciano. Se i giallorossi volessero assicurarsi il centrale serbo servirà dunque un’offerta irrinunciabile. Al di là della partenza di Milenkovic, è possibile che la Fiorentina intervenga comunque sul mercato di gennaio in entrata per dare maggiore respiro alle scelte dell’allenatore. A Milano, ad esempio, con la squalifica di Ranieri, il Mister dovrà fare affidamento ancora una volta su Milenkovic, dato che Quarta e Mina torneranno a Firenze non prima di giovedì.