MILENKOVIC A FINE CICLO: L’ADDIO ORA È UNA PRIOIRITÀ PER TUTTI

Dopo 7 anni e diverse trattative fallite, quella col Nottingham Forest è vicinissima a portare Nikola Milenkovic a dividere la propria strada da quella della Fiorentina. Sono ore facilmente definibili “decisive” per il futuro del serbo che, mentre i due club e il suo entourage stanno intensificando i contatti proprio mentre stiamo scrivendo, sta decidendo se accettare o meno la corte del club inglese.

LA VOGLIA DI NUOVI STIMOLI - Ovviamente non si tratta di una destinazione di prima fascia, ma gli stimoli dopo tanti anni e dopo le sconfitte nelle recenti finali, stanno convincendo il difensore che la cosa migliore sia comunque cambiare aria. Non una decisione da prendere a cuor leggero, visto anche quanto fatto in passato, con rinnovo e rilancio delle ambizioni che purtroppo però non hanno aiutato i viola a rinfrescare la bacheca. Ma ora pare davvero arrivato il momento dell’addio.

LE MOSSE DELLA FIORENTINA - Dal canto suo la Fiorentina si sta muovendo da giorni per anticipare l’arrivo di Valentini e contestualmente per trovare nuovi obiettivi da sottoporre a Palladino, comunque in piena sintonia con le mosse societarie. Un’operazione potenzialmente da 15 milioni che permetterebbe a Pradè di muoversi diversamente sugli obiettivi già individuati, primo tra tutti quello legato al giocatore del Boca Juniors.

Una piccola rivoluzione tecnica prima ancora di un’idea legata al taglio dell’ingaggio più caro della rosa. L’esperienza tra giocatore e club è arrivata al termine e il Nottingham è la squadra più vicina ad approfittare della volontà reciproca di salutarsi (QUI i dettagli della trattativa).