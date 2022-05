MILAN-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV

16.58 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie del post-partita.

16.55 - Ancora una volta la Fiorentina perde per un errore individuale. Questa volta è Terracciano a combinare la frittata e regalare il gol al Milan proprio quando mancava poco alla fine. Quarta sconfitta di seguito per la Fiorentina.

90' +5' - Niente da fare. FINISCE QUI: Milan batte Fiorentina 1-0.

90' +5' - Cabral guadagna una punizione sulla trequarti. Si batterà e sarà l'ultima occasione del match.

90' +4' - Ultimo minuto iniziato a San Siro.

90' +1' - Fallo di mano di Amrabat che consegna la punizione al Milan. Passano i minuti ma la Fiorentina non riesce a reagire.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Giallo a Bennacer.

87' - Ibrahimovic prova il colpo di testa sul calcio di punizione di Theo Hernandez, con pallone che va alto.

82' - Un regalo di Terracciano che rilancia sui piedi di Leao. Il portoghese calcia con il destro e il pallone forse deviato buca il portiere viola sul primo palo. Malissimo l'estremo difensore viola.

82' - GOL DEL MILAN. Ha segnato Leao.

81' - Cambia anche la Fiorentina che termina le sostituzioni: entra Sottil al posto di Saponara.

78' - Cambio nel Milan: entra Bennacer per Kessie.

76' - Cabral! Salva Maignan! Che parata del francese su uno stacco imperioso di Cabral, che incoccia perfettamente il pallone ma trova il riflesso del portiere rossonero che in due tempi fa suo il pallone.

75' - Fiorentina tutta schiacciata in difesa, si prospettano 15 minuti più recupero di sofferenza.

72' - Giallo a Martinez Quarta che prende Theo Hernandez con il pallone ancora fuori. Severo qui l'arbitro che ha voluto placare un po' gli animi.

71' - La Fiorentina salva su un tiro di Rebic in porta, anche se in precedenza c'era fuorigioco di Theo Hernandez.

69' - Prima un'occasione per la Fiorentina con un cross di Saponara fermato dal Milan, dall'altra parte Amrabat ferma il contropiede e poi commette fallo su Ibrahimovic.

67' - Doppio cambio nella Fiorentina: entra Ikoné al posto di Gonzalez e Torreira per Duncan.

67' - Cambio nel Milan e San Siro si alza in piedi: entra Ibrahimovic al posto di Giroud.

62' - Gioco fermo per una botta presa da Nico Gonzalez in un contrasto aereo con Maignan. Resta a terra l'argentino.

61' - Quarta entrato molto male in campo, viene saltato da Rebic che mette in mezzo un pallone per fortuna deviato da Bonaventura. Ma troppo ingenuo l'argentino a lasciare spazio a Rebic.

60' - Rebic calcia fuori un tiro a tu per tu con Terracciano. Posizione di fuorigioco segnalata dall'arbitro, anche se non sembrava essere oltre il croato.

59' - Cambio nella Fiorentina. esce Maleh, entra Bonaventura.

56' - Doppio cambio nel Milan: entrano Rebic e Krunic, escono Messias e Diaz.

54' - Altra occasione per il Milan, con Theo Hernandez che sbilanciato calcia a tu per tu con Terracciano. Palla ancora alta, ma ora la Fiorentina è in difficoltà.

52' - Terracciano salva su Kessie! Palla che schizza fuori da un batti e ribatti, l'ivoriano calcia da posizione defilata ma Terracciano è attento e para con i piedi.

50' - Tiro-cross sbagliato da Nico Gonzalez ben liberato da un lancio di Terracciano.

48' - Occasione monumentale per il Milan! Giroud trova Leao in area, il portoghese salta Quarta e calcia a botta sicura ma il pallone si impenna e finisce alto. Si salva la Fiorentina!

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Quarta al posto di Venuti.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Su un'uscita alta di Terracciano, FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +1' - Ennesimo tiro dalla distanza del match, ennesimo muro. Stavolta è Nico Gonzalez ad essere fermato da Tonali.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Ancora in difficoltà Venuti sulla destra, per sua fortuna il tiro di Leao dal limite viene bloccato.

42' - Sugli sviluppi della punizione calcia due volte Calabria: prima mura Maleh, poi spara in curva.

41' - Giallo per Venuti che sbaglia totalmente la marcatura su Leao, lascia spazio al portoghese e viene saltato secco. Costretto al fallo e all'ammonizione il terzino viola.

38' - A terra sia Biraghi che Messias dopo uno scontro aereo. Qualche secondo di stop e si riparte.

35' - Saponara non riesce a servire un inserimento pericoloso di Maleh e la Fiorentina spreca una buona occasione.

31' - Kessie spara alta una conclusione dal limite dell'area dopo un bell'anticipo di Theo Hernandez su Duncan e un cross pericoloso dello spagnolo. Si salva la Fiorentina.

30' - Diaz allarga a sinistra verso Leao, che tenta di accentrarsi e calcia col destro, impattando però sui corpi di Milenkovic e Venuti.

26' - Botta in testa presa da Cabral che resta a terra dopo una testata con Giroud. Sfortunato il brasiliano che già ha il capo fasciato per la ferita subito a Salerno.

22' - Altra occasione monumentale per la Fiorentina! Maleh mette in mezzo un cioccolatino basso per Nico Gonzalez, che calcia a botta sicura ma viene murato da Theo Hernandez.

20' - Saponara! Para Maignan su una bella conclusione dell'esterno con il destro a rientrare. Sulla respinta Duncan viene anticipato per poco da Kessie.

19' - Maleh rischia tanto con un gomito alto su Tonali. Il centrocampista già ammonito è al quarto fallo e Italiano è preoccupato.

17' - Episodio curioso a centrocampo, con Cabral che in scivolata stende Nico Gonzalez e l'arbitro fischia fallo. Il pallone era comunque del brasiliano, ma è stata una scena che non si vede spesso su un campo di gioco.

16' - Giroud si mangia un gol! Nessuno segue il suo movimento, Kessie lo serve ma il francese a tu per con Terracciano spara fuori. Brivido per la Fiorentina!

14' - Carambola in area della Fiorentina, con il pallone che alla fine arriva a Terracciano.

11' - Risponde il Milan con Theo Hernandez che calcia sull'esterno della rete un pallone schizzato fuori da un tocco di Igor. Ritmi sempre alti a San Siro.

10' - Igor ad un soffio dal vantaggio! Il brasiliano stoppa il pallone di petto su un corner, prende la mira e spara un sinistro che termina di pochissimo a lato. Seconda grande occasione fallita per la Fiorentina!

7' - ANNULLATO UN GOL AL MILAN per una posizione di fuorigioco evidente di Messias. L'arbitro fa proseguire il gioco e Theo Hernandez aveva fatto un gran gol, ma era tutto irregolare.

5' - Primi minuti a ritmi altissimi soprattutto da parte della Fiorentina. La volontà della squadra di Italiano è di imporre subito il proprio gioco.

3' - Problemi agli scarpini per Tomori che procede al cambio.

2' - Giallo per Maleh che prova a soffiare il pallone a Maignan sul rilancio. L'arbitro estrae l'ammonizione per il centrocampista viola.

1' - Subito un'occasione per Cabral! Il brasiliano tenta la rovesciata da distanza ravvicinata, solo il muro di Kalulu gli nega il gol. Partita forte la Fiorentina!

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in tenuta bianca.

Non c'è tempo neanche per riflettere e la Fiorentina è già di scena a Milano per la sfida contro il Milan primo in classifica. Una partita decisamente delicata per le due squadre, ma per tutto il campionato in generale: i rossoneri sono lanciati nella rincorsa allo Scudetto, i viola invece non vogliono perdere il treno Europa dopo una settimana molto negativa. San Siro sarà teatro di una partita che promette spettacolo: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali del match.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disp. Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

A disp. Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Callejon, Ikoné, Terzic, Torreira, Piatek, Sottil, Nastasic, Kokorin.