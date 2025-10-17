Milan, da Rabiot a Nkunku: la situazione dall'infermeria rossonera

Non sono state giornate semplici per il Milan che durante la sosta per le Nazionali ha dovuto raccogliere i cocci dei tanti infortunati sofferti un po' a sorpresa. Massimiliano Allegri fa la lista degli assenti in vista di domenica contro la Fiorentina e non solo, visto che per molti giocatori lo stop non si preannuncia affatto breve.

Come per esempio Rabiot e Pulisic, entrambi vittima di lesione muscolare e per questo costretti ai box per almeno un mese. Non ce la fa neanche Estupinian che invece pareva potesse tornare dalle partite con il suo Ecuador integro dopo i problemini dei primi giorni. Saelemakers ce la fa ma non sarà al meglio, così come anche Nkunku ha dovuto lavorare a parte e rischia di non essere al 100%.

