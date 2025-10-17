Qui Milan, la probabile per la Fiorentina: Leao e Loftus-Cheek in attacco?

Lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie al Milan di Massimiliano Allegri che di fatto ha perso tre giocatori per la partita contro la Fiorentina: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane) ed Estupinan che non si è allenato neanche oggi ed è in forte dubbio. Inoltre il tecnico livornese deve valutare le condizioni di Saelemaekers e di Nkunku. Al massimo l'ex Chelsea siederà in panchina e così - riporta Milannews - prende piede l'ipotesi della coppia formata da Leao e Loftus-Cheek davanti, in modo da tenere Gimenez come rincalzo offensivo a gara in corso.

Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien, da capire se verrà promosso qualcuno da Milan Futuro, specialmente a centrocampo dove Allegri si ritrova con un reparto sguarnito. Questa la probabile formazione del Milan per affrontare la Fiorentina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.