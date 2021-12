MERCATO VIOLA: UN NUOVO MODUS OPERANDI

L'acquisto di Ikoné, arrivato a Firenze nella giornata di ieri, vale come una nuova frontiera per il mercato della Fiorentina che in passato aveva sempre atteso prima di mettere a segno i primi colpi e che invece questa volta ha giocato d'anticipo nei confronti delle rivali per provare a dare un'accelerata decisiva nella corsa al ritorno in Europa.

Un modus operandi che fa finalmente capolino dalle parti del Centro Sportivo viola, sede nevralgica del mercato viola. Un modus operandi applaudito da tutti gli addetti ai lavori con un arrivo anticipato che fa subito felice Italiano e che colma una lacuna portata in dote dal mercato estivo. L'idea di giocare d'anticipo sembra comunque aver attecchito all'interno degli uffici dei dirigenti gigliati, visto che anche il modo di lavorare allargato a diverse nuove figure, pare vada nella direzione di una programmazione a medio/lungo termine rispetto agli acquisti last minute arrivati in precedenza e che spesso non avevano portato bene sotto il profilo del rendimento.

Con gli arrivi di Burdisso come direttore tecnico, sempre attento tra contatti con procuratori con particolare occhio di riguardo per il Sudamerica e il campo dove fa capolino praticamente ogni giorno, ma anche di Tramontano come capo scouting, la logica dell'anticipo è un qualcosa che pare essere entrata a far parte delle manovre di mercato viola. Anche la nuova collaborazione con StatsBomb, data company che raccoglie dati dei calciatori di 90 campionati, pare indirizzata a lavorare sempre di più anche sulle statistiche e sull'analisi dei numeri, vera rivoluzione che sta prendendo sempre più piede nello scouting contemporaneo per tenere sott'occhio i talenti di tutto il mondo.

Logiche che cambiano, che alzano l'asticella delle ambizioni, da una parte grazie agli investimenti del presidente Commisso, dall'altra da un piano strutturale che via via sta crescendo nella direzione giusta, aiutato anche dall'arrivo di Italiano e del suo staff, compreso Melissano che recentemente ha allargato i quadri degli uomini mercato.

"Abbiate pazienza" ha sempre chiesto Commisso negli ultimi mesi. Sicuramente i tifosi l'hanno avuta e dimostrata e ora si meritano di raccogliere i frutti esattamente come il presidente. La Fiorentina può cambiare marcia, e con Ikoné tutti sperano che il buongiorno si veda dal mattino.