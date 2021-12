ARSHAD (STATSBOMB) A FV: "LA FIORENTINA GUARDA AL FUTURO. COSÌ CERCA LE NUOVE STELLE"

La Fiorentina ha annunciato oggi di aver siglato una partnership con StatsBomb, il provider di dati calcistici leader del settore che supporta i dipartimenti di scouting di alcuni dei migliori club al mondo con dati e analytics all'avanguardia. "Un orgoglio, un vero orgoglio". Shergul Arshad non usa diplomazia ma parla col cuore. Il Chief Commercial Officer del colosso delle statistiche americano, in esclusiva a Firenzeviola.it, è veramente felice dell'intesa siglata. Una vita da globetrotter, negli Stati Uniti e ora a Londra, sempre nelle realtà più importanti del mondo del pallone, Arshad è nato a Firenze e il suo cuore (non è un mistero) batte per la Fiorentina. "Per me in particolare ma per noi come StatsBomb è un grande orgoglio quest'intesa ed è la dimostrazione che la società vuole fare passi importanti tra presente e futuro. Non solo con le parole ma coi fatti, come dimostra il Viola Park e come conferma questa intesa".

Spieghi StatsBomb al tifoso e al lettore.

"Siamo una data company: raccogliamo i dati più profondi di ogni altra società e questi permettono a un club di fare uno scouting avanzato su oltre 90 campionati. Non solo questo: permettiamo anche ai match analyst di avere un'analisi profonda sulla propria squadra e su quella avversaria".

L'analisi dei dati alla base dello scouting.

"Ci sono sistemi basati su video o dedicati ai media. La nostra filosofia è che tutto deve essere usato insieme: dati, video, scouting di persona e tornare sui dati per confermare quello che hai visto. Fare scouting solo di persona limita tanto, ci sono troppi fattori determinanti: elementi atmosferici, partita specifica, avversario di turno, forma del momento. I dati danno centinaia di partite e un raggio d'azione e studio più ampio".

Siete stati uno dei segreti del trionfo europeo dell'Italia.

"E' vero, come partner della Federazione. La Nazionale italiana ha utilizzato il nostro prodotto ed è stato straordinario vincere insieme".

Con la Fiorentina il vostro portfolio si allarga.

"Abbiamo 14 su 20 della Premier League come clienti, 17 in MLS, i mercati dove hanno puntato sui dati prima di tutti. L'Italia è in netto recupero ed è avanti ora rispetto a Bundes e Liga. Gran parte delle squadre di proprietà americana adesso stanno utilizzando Statsbomb e mi piacerebbe vedere adesso anche le proprietà italiane. Che ci sia un passo avanti anche da parte di direttori italiani e dei proprietari italiani".

E' il futuro.

"Questo dà una visione molto più globale. I club che ci hanno usati pubblicamente più di tutti, sono Milan in Italia e Liverpool. E questo ha permesso alle società di lavorare con grande profondità e con budget molto più accessibili. Una delle operazioni 'tipo' che portiamo i club a fare è quella alla Moneyball: valorizzare un giocatore e venderlo a cifre più alte o trovarne alcuni forse meno conosciuti da poter cedere a prezzi maggiori".

Ci racconti della Fiorentina.

"Alla Fiorentina l'accordo è stato con Joe Barone, il chief scout è Antonio Tramontano e tutto il suo team usufruirà del nostro prodotto. E' un investimento importante da parte del club: non solo dicono di voler fare cose all'avanguardia ma lo stanno facendo".

Lo studio dei dati richiede studio.

"Con Flavio Fusi stiamo lavorando in loco in Italia per il supporto anche alle squadre con il 'training', per capire come usare gli strumenti. Lo sta facendo anche in FIGC con dei corsi ma anche con le squadre tra A e B di proprietà italiana".

Ci diceva del suo amore per il Viola.

"Per me è un orgoglio: sono di Firenze, vedere la mia squadra fare questi passi avanti è bellissimo. Spero di contribuire a portare i nuovi Batistuta, Rui Costa e Roberto Baggio in viola...".