MERCATO, TUTTO PUÒ SUCCEDERE

Ultimi tre giorni di mercato ma alla Fiorentina ancora tutto può succedere. In alcuni reparti dipende dalle uscite, che si sbloccheranno nelle ultime ore, come quella di Federico Chiesa. Lui è convinto che vada in porto, la società un po' meno visti i tempi ristretti ma ha già in mano il sostituto, Callejon. Certo 10 anni di differenza hanno i pro e i contro: la personalità e l'esperienza anche internazionale da una parte, un orologio biologico verso il count down dall'altra ma di certo per il momento l'ex Napoli è quello che ci vuole per migliorare la classifica degli ultimi anni e ritrovare l'Europa velocemente. Anche in difesa, alcune operazioni potrebbero prendere forma. In odor di trasferimento sembra Federico Ceccherini anche se in questo periodo ha dovuto fare gli straordinari, unica alternativa a Pezzella acciaccato dall'ultima amichevole. Al posto suo la Fiorentina potrebbe prendere Armando Izzo del Torino. Per Milenkovic Commisso ha posto il veto, un po' per accontentare Iachini, un po' per pretendere una cifra equa intorno ai 40 milioni che al momento nessun club si sente di spendere. E il serbo resterà in viola a costo di perderlo a zero in futuro, ma ci sarà tempo di riparlarne. Per Pezzella c'è l'agente che, senza un rinnovo ancora proposto nella pratica (molto in teoria) vuole portalo via, possibilmente al Milan del "suo" allenatore Pioli ma difficilmente verrà lasciato partire senza un sostituto adeguato. Dovesse anche arrivare Lucas Quarta (ma il River per ora dice no), suo connazionale e compagno nella Nazionale, difficilmente sarà subito pronto alla prima esperienza in Europa a fare il titolare anche se con l'eventuale arrivo di Izzo avrebbe tutto il tempo per inserirsi. Si muoove qualcosa anche sulle fasce. Se a sinistra manca un'alternativa a Biraghi che la società ha identificato in Barreca del Monaco, nelle ultime ore si fa il nome di Faraoni che fa sorgere però qualche dubbio: chi gli lascia il posto, Lirola o Venuti? Nella speranza che non sia l'esterno del centrocampo a 5 al posto di Chiesa, che lascerebbe qualche dubbio sulla bontà del cambio (ottimo se arrivasse anche Callejon). Senza dimenticare l'attacco, dove le prime partite hanno evidenziato la necessità di un centravanti: Milik e Piatek le alternative sempre che il primo rinunci a giocare in una squadra senza Europa. E nel caso, Vlahovic verrà sacrificato per fargli fare esperienza altrove? Insomma, tutto può davvero succedere.