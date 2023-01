INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OFFERTI 2 MILIONI ALLA SAMP PER SABIRI: RIFIUTATI Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina avrebbe offerto 2 milioni alla Sampdoria per prelevare Abdelhamid Sabiri. La società blucerchiata però ha rispedito l'offerta al mittente. Il marocchino sarebbe rimasto a Genova fino a giugno,... Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina avrebbe offerto 2 milioni alla Sampdoria per prelevare Abdelhamid Sabiri. La società blucerchiata però ha rispedito l'offerta al mittente. Il marocchino sarebbe rimasto a Genova fino a giugno,... NOTIZIE DI FV MERCATO, NON È FINITA: L'ULTIMA PISTA PORTA A SABIRI Con l'ufficialità arrivata oggi di Josip Brekalo in viola manca sempre meno alla fine del calciomercato. Tra le notizie più lette di giornata ci sono quelle relative ad Abdelhamid Sabiri, trequartista della Sampdoria tornato con prepotenza nel mirino della... Con l'ufficialità arrivata oggi di Josip Brekalo in viola manca sempre meno alla fine del calciomercato. Tra le notizie più lette di giornata ci sono quelle relative ad Abdelhamid Sabiri, trequartista della Sampdoria tornato con prepotenza nel mirino della... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi