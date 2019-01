MERCATO, Le ultime su Pjaca-Genoa. In mediana...

Il direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini è intervenuto a Garrisca al Vento!, trasmissione di FirenzeViola.it in onda su RMC Sport, per parlare delle ultime relative al mercato della Fiorentina, partendo dalla situazione Pjaca: "L'incontro tra Naletilic e Preziosi andato in scena oggi è durato circa una mezz'ora, nella quale il Presidente rossoblu ha espresso il progetto previsto per Pjaca. Se all'inizio del pomeriggio c'erano segnali che il croato potesse accettare la destinazione, adesso si fa fatica a capire quale potrà essere il suo futuro. E' probabile che in serata ci possano essere maggiori notizie. Il Genoa è fiducioso e a sensazione Pjaca andrà al Genoa, ma la certezza ancora non c'è. Lui è un ragazzo particolare e determinato: il passato insegna. Tutto è nelle sue mani. Gagliardini? Mi sentirei di escluderlo perché l'Inter non ha alternative e non sembra essere intenzionata a dare via il giocatore almeno a gennaio. Altre trattative? Le posizioni ufficiali di Corvino sono chiare ma sotto sotto secondo me sta facendo qualcosa. Da qui alla fine del mercato secondo me un centrocampista in prestito potrebbe arrivare, non so però se prenderà qualcuno in caso di uscita di Pjaca. Il fatto che avesse fatto un'offerta per Gabbiadini dimostra che qualcosa si può ancora fare".