MERCATO, La lista completa dei migliori svincolati

La Nazione ha fatto una lista di tutti i giocatori svincolati che potrebbero far comodo alla Fiorentina, partendo da Denayer, ex Lione, fino ad arrivare a Mangala. I viola però prima dovranno liberare un posto in lista cedendo un giocatore in una nazione dove il mercato è ancora aperto, per esempio in Turchia.

