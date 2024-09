MERCATO, Ecco a chi si possono cedere gli esuberi

Con il mercato in entrata già chiuso nei principali campionati europei, ora è corsa contro il tempo per cedere gli esuberi in quei campionati dove è ancora aperto. C'è poco tempo per l'Arabia Saudita che ha deciso di anticipare a domani la chiusura inizialmente prevista ad ottobre, fino a quando resta aperto invece negli Emirati Arabi. In Qatar aperto invece fino al 9 settembre. In Europa c'è tempo fino al 5 ad esempio per la Croazia (dove potrebbe tornare Brekalo), fino al 6 per tesserare un giocatore in Belgio, chiudono con più calma Grecia (11), Russia (12), Serbia e soprattutto Turchia (13). Le squadre turche hanno infatti spesso e volentieri pescato nel nostro campionato.

Olanda 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Arabia Saudita 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre

Emirati Arabi 1 ottobre