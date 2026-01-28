Mercato, caccia al difensore. Ecco cosa manca a -5 dalla chiusura

Il mercato entra nel vivo con gli ultimi 5 giorni di mercato. La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale, ma a gennaio trovare uno forte e pronto non è cosa semplice. Ecco che il club è tornato su Asasi, francese del Chelsea, ma non senza difficoltà.

Nella lista Dragusin e Diogo Leite. Le uscite tengono inoltre il mercato aperto, con Fazzini e Fortini nomi caldi e dunque anche quello in entrata potrebbe non essere chiuso, ecco cosa manca. Nelle ultime ore dalla Germania si parla anche di un esterno 2005, Mika Haas del Kaiserslautern.