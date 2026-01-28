Mercato, caccia al difensore. Ecco cosa manca a -5 dalla chiusura
FirenzeViola.it
Il mercato entra nel vivo con gli ultimi 5 giorni di mercato. La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale, ma a gennaio trovare uno forte e pronto non è cosa semplice. Ecco che il club è tornato su Asasi, francese del Chelsea, ma non senza difficoltà.
Nella lista Dragusin e Diogo Leite. Le uscite tengono inoltre il mercato aperto, con Fazzini e Fortini nomi caldi e dunque anche quello in entrata potrebbe non essere chiuso, ecco cosa manca. Nelle ultime ore dalla Germania si parla anche di un esterno 2005, Mika Haas del Kaiserslautern.
Pubblicità
Notizie di FV
Siamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesadi Luca Calamai
Le più lette
1 Siamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
4 Fabregas e una lezione che arriva anche dalla comunicazione: "Como non è Firenze, da noi c'è pazienza"
Copertina
CalciomercatoDifensore, centrocampista e uscite: il mercato della Fiorentina a cinque giorni dal gong
Dagli inviatiPinones Arce: "In questi giorni tristi ho capito l'affetto che la gente ha per la Fiorentina"
Dagli inviatiKean: "Sto cercando di recuperare in fretta". De Gea: "Abbiamo la grossa responsabilità di riportare la Fiorentina dove merita"
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com