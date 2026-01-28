Fiorentina sconfitta dal Como, chi si salva dei viola? Vota il sondaggio Top Fv
La Fiorentina affonda anche contro il Como, dicendo addio alla Coppa Italia. I viola, in vantaggio con Roberto Piccoli, si fanno rimontare d’inerzia da una squadra in questo momento superiore in tutto, che passa al Franchi per la seconda volta in stagione dopo il 2-1 in campionato di settembre scorso. Decisive le reti di Sergi Roberto, Nico Paz e Alvaro Morata. Per la squadra di Paolo Vanoli, che ne cambia otto rispetto al ko in campionato contro il Cagliari, l'ennesima brutta serata in cui non è facile capire chi non abbia demeritato. Vi chiediamo comunque di scegliere il miglior viola in campo col nostro consueto sondaggio TopFv. E quindi:
Fiorentina-Como 1-3, chi salvi dei viola? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
