Kean: "Lavoro per recuperare presto", De Gea sente la responsabilità

Oggi a Palazzo Vecchio la Fiorentina, con le prime squadre maschile e femminile, ha presenziato all'evento organizzato dall'amministrazione comunale "Siamo Firenze - città da massima serie" e, tra gli altri, hanno preso la parola Moise Kean e David De Gea (presenti anche Mandragora, Dodo e Parisi). Il centravanti ha fatto il punto sulla sua condizione, visto che è fuori ormai da tempo per infortunio: "Sto lavorando per recuperare al più presto" ha confermato.

Mentre capitan De Gea ha parlato della responsabilità di "riportare la Fiorentina dove merita". Belle le parole della capitana della squadra femminile Emma Severini e del tecnico Pablo Pinones Arce: "In questi giorni dopo la morte del presidente - ha detto - ho capito l'affetto della gente per la Fiorentina".