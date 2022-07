MERCATO, ACF tra quelle che ha speso di più in A

Tra le notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it c'è quella relativa al calciomercato, di cui la Fiorentina è una delle principali protagoniste. Con l'ufficialità di Gollini, salgono a quota 3 gli acquisti dei viola per questa sessione di mercato. E se inizialmente tutte le strade portavano a dei prestiti, in realtà tutte le operazioni portate fin qui a termine dalla squadra mercato di Viale Fanti sono state condotte con la formula del titolo definitivo (eccezion fatta per l'estremo difensore ex Atalanta, per il quale tuttavia è stato richiesto un indennizzo di mezzo milione di euro per il prestito). La Fiorentina è al momento una delle società che ha speso di più dunque. Quanto? Se consideriamo tutti bonus raggiungibili dai giocatori arrivati nel corso di questa campagna acquisti, i viola hanno messo in preventivo di spendere almeno 27,7 milioni.

QUI L'ARTICOLO COMPLETO