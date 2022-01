MERCATO -6, Ristic a Torino. Cabral vede Firenze

Manca sempre meno alla fine del calciomercato invernale (appena sei giorni) ed è proprio in questa ultima fase che ci concentrano i colpi, le transazioni e le occasioni dell’ultimo minuto. Anche oggi a prendersi la copertina della giornata è stato Dusan Vlahovic, trincerato dentro casa sua per tutta la giornata (LEGGI QUI) in attesa di buone notizi da Torino. Una svolta in tal senso potrebbe arrivare domani, quando nel capoluogo piemontese è atteso il manager del serbo, Darko Ristic (LEGGI QUI) con il quale la Juventus punta a chiudere al più presto l'operazione legata alla punta.

Occhio intanto a Arthur Cabral per sostituire Vlahovic: confermata la proposta della Fiorentina al Basilea da 14 milioni di euro più 2 d i bonus per l'attaccante brasiliano, individuato come sostituto del serbo, adesso le parti sono al lavoro per un contratto che lo leghi alla Fiorentina fino al 2027 (LEGGI QUI).

Nel frattempo, sul fronte delle uscite, trova sempre più conferme la pista che potrebbe portare Sofyan Amrabat al Tottenham (LEGGI QUI) ma nonostante tutto la Fiorentina - anche secondo quello che risulta a Firenzeviola.it - non sarebbe interessata a procedere a nessun altro tipo di acquisti, per rinforzare un centrocampo che potrebbe perdere appunto il marocchino e che ha già salutato negli ultimi giorni Marco Benassi (LEGGI QUI).