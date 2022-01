AMRABAT, Trattativa col Tottenham: la formula

Contemporaneamente alla cessione alla Juventus di Dusan Vlahovic, la Fiorentina sta definendo in queste ore anche un'altra operazione in uscita. Trattativa in fase avanzata con il Tottenham per la cessione di Sofyan Amrabat: il calciatore classe '96 ha detto sì al trasferimento a Londra, intesa vicina sulla base di un prestito con diritto di riscatto.