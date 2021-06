MENDES E MERCATO: ALTA TENSIONE VIOLA

I rapporti tra la Fiorentina e Jorge Mendes non sono decollati dall'ufficialità della scelta di Gattuso e anzi, sono decisamente tesi dopo i primi approcci per calciatori potenzialmente utili al progetto viola. Una tensione crescente dovuta al fatto che la Fiorentina non ha intenzione di assecondare il super procuratore a causa delle elevate richieste economiche dei club proprietari dei cartellini dei suoi assistiti e dunque dei conseguenti costi di intermediazione che rischiano di salire alle stelle alla fine del prossimo mercato.

Se tutti pensavano che avere la carta Mendes da giocare potesse valere come un jolly di mercato, la Fiorentina tende a percorrere tutta un'altra strada. Nessuna preclusione a Mendes e ai suoi assistiti, ma nemmeno nessuna collaborazione "esclusiva" che debba portare ad avere molti giocatori della sua scuderia nella rosa della prossima stagione. A questo punto però, considerando anche alcune voci che provengono da Napoli dove Gattuso lo conoscono bene, c'è da chiedersi se questa distanza con l'agente portoghese possa avere delle ripercussioni anche sul rapporto tra tecnico e club. Il rapporto tra l'allenatore e l'agente è forte, la Fiorentina non smentisce la distanza con Mendes. I prossimi giorni ci diranno quanto sia ingombrante il rapporto tra allenatore e agente e come la Fiorentina deciderà di reagire sul mercato e non solo.