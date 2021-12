MAYORAL, Sempre più vicino: apertura del Real

Aggiornamenti di mercato in entrata per quanto riguarda il mercato della Fiorentina per quanto riguarda l'attacco e il nome di Borja Mayoral. Va registrata infatti per la prima volta un'apertura da parte del Real Madrid sulla cessione ai viola dell'attaccante attualmente alla Roma tramite il prestito. la prossima settimana è previsto un incontro a Madrid tra la Fiorentina e il Real per parlare di Borja Mayoral, che a questo punto è sempre più vicino alla Fiorentina. CLICCA QUI per maggiori dettagli