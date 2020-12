MARTELLI A FV, Iachini? Non era adatto alla Fiorentina

"Le situazioni rispetto ai miei tempi sono cambiate tantissimo. Però se non metti le persone giusto nel posto giusto crei sempre dei problemi. Mi sembra questo il problema attuale della Fiorentina". A dirlo in esclusiva a FirenzeViola.it è Franco Martelli, ex massaggiatore a Firenze per oltre 10 anni a cavallo tra anni '80 e '90, sia sotto i Pontello che i Cecchi Gori, nella foto immortalato alle spalle di un giovanissimo Roby Baggio.

Chi pensa non sia al posto giusto?

"Prima Iachini. Io l'ho avuto per tre anni da giocatore e ne ho una grande stima, anche come allenatore. Ma non per la Fiorentina, è perfetto solo se ti vuoi salvare, non se vuoi fare un campionato come quello che auspicavano i viola. Anche Prandelli io lo conosco bene perché andammo anche a Malta insieme. È un brav'uomo ma non butterà mai in campo un giovane, si limita ai giocatori già fatti. Invece secondo me la voglia di qualche giovane potrebbe essere utilissimo alla Fiorentina".