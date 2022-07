INDISCREZIONI DI FV IND.FV, C'È L'ACCORDO: EDO PIEROZZI TORNA IN VIOLA Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... Accordo raggiunto in questi minuti tra la Fiorentina e l'Alessandria per la "recompra" di Edoardo Pierozzi: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola si è aggiudicato di nuovo (e con un anno di anticipo) il cartellino del classe 2001,... NOTIZIE DI FV MANDRAGORA, PERCHÉ LA FIORENTINA? TUTTI I MOTIVI Sembra mancare ormai solo l'ufficialità, Rolando Mandragora è pronto a vestire la maglia della Fiorentina la prossima stagione. Il classe 97', di proprietà della Juventus, era molto ambito anche dal Torino, dove ha collezionato 21 presenze... Sembra mancare ormai solo l'ufficialità, Rolando Mandragora è pronto a vestire la maglia della Fiorentina la prossima stagione. Il classe 97', di proprietà della Juventus, era molto ambito anche dal Torino, dove ha collezionato 21 presenze... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi