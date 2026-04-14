Kean ma anche Gosens, Parisi e Fortini: le ultime sugli acciaccati viola
Ci sono pochissime speranze di qualche recupero last-minute per la Fiorentina a due giorni dalla partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. La giornata che va in archivio ha visto infatti la squadra tornare ad allenarsi al Viola Park ma ancora senza gli acciaccati che a questo punto a meno di recuperi clamorosi non saranno della partita. Si tratta di Moise Kean, ancora alle prese con il problema alla tibia, ma anche di Fabiano Parisi che visto l'edema osseo ha bisogno ancora di qualche giorno per recuperare. Piccole speranze per Niccolò Fortini che comunque non potrà prendere dall'inizio il posto dello squalificato Dodo vista la lunga assenza dai campi. Ultima situazione da monitorare quella di Robin Gosens, uscito acciaccato dalla partita contro la Lazio.
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