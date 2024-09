MANDRAGORA, In dubbio per Empoli. Pongracic...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rolando Mandragora in forte dubbio per il derby con l’Empoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista campano è ancora alle prese con il fastidio muscolare che lo tormenta da una settimana, tanto che stamani ha nuovamente saltato la seduta con la squadra. Non è da escludere che il classe 1997 venga risparmiato dall’allenatore per l’incontro di domenica, in modo da scendere in campo al meglio giovedì prossimo al Franchi per la prima gara dei gironi di Conference League contro i New Saints. In dubbio anche Marin Pongracic, che sta continuando a lavorare a parte per recuperare dal problema ai flessori della coscia sinistra.