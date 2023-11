MANCHESTER UNITED, Rivoluzione in vista. Amrabat...

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta il Daily Star, il Manchester United sarebbe pronto a rivoluzionare la squadra nelle prossime due sessioni di mercato. Il club inglese avrebbe individuato 10 possibili partenti, e oltre all'esterno ex Borussia Dortmund, Jadon Sancho, che sembrerebbe avere già in mano le valigie, tra i nomi è spuntato anche quello del centrocampista ex Fiorentina, Sofyan Amrabat. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA: