INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ILLANES AL PESCARA: ATTESO DOMANI PER LA FIRMA Illanes passa al Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore che ha passato gli scorsi anni in prestito in Serie B, domani è atteso a Pescare per la firma sul contratto. Passerà a titolo definitivo alla squadra abruzzese che in cambio... NOTIZIE DI FV MERCATO, ZACCAGNI E MESSIAS I DUE NOMI PIÙ CALDI Sul fronte calciomercato in entrata della Fiorentina le due operazioni più concrete sono quelle per Mattia Zaccagni da una parte e Junior Messias dall'altra. Secondo quanto riportato da La Nazione i primi contatti coi rispettivi club sarebbero stati incoraggianti.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 luglio 2021.