MALEH, Crescita record: ecco quanto vale adesso

Arrivano gli aggiornamenti dei valori dei calciatori di Serie B e nella classifica di quelli che hanno aumentato di più il proprio valore primeggia Youssef Maleh: secondo il sito Transfermarkt.com il neo-acquisto viola, protagonista della risalita in A del Venezia, è infatti il giocatore che ha visto crescere di più la sua valutazione nel corso degli ultimi mesi, da 1 milione e mezzo a 3 milioni e mezzo, un balzo record di 2 milioni. Il centrocampista classe '98 è anche all'undicesimo posto nella classifica dei giocatori del campionato cadetto che valgono di più, graduatoria capeggiata dal centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci (valore stimato: 9 milioni). In attesa di decidere cosa fare del talento italo-marocchino, la società viola si gode quello che di fatto può essere vista già come una possibile plusvalenza, visto che la Fiorentina ha acquistato Maleh a gennaio per la cifra di 700mila euro più bonus e, da inizio 2021 a ora, grazie a una serie di prestazioni convincenti anche nei playoff, il centrocampista ha incrementato di molto il suo valore.